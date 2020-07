Tales of Crestoria disponibile per sistemi mobile

Bandai Namco ha annunciato che Tales of Crestoria è finalmente disponibile per sistemi Android e iOS. Si tratta della nuova incarnazione della nota serie di giochi di ruolo giapponesi, in cui sono presenti tutti i personaggi principali dei vari capitoli, più alcuni inediti, in una storia comunque completamente nuova.

Le protagoniste di Tales of Crestoria sono Kanata e Misella, considerate delle criminali per essersi protette a vicenda. Per questo partiranno per un lungo viaggio alla ricerca di redenzione da un mondo che le vuole eliminare.

Il gioco è caratterizzato da combattimenti a turni in puro stile gioco di ruolo giapponese. Kanata può realizzare dei devastanti attacchi combinati con i suoi alleati, i personaggi degli altri Tales of, cui è legata la monetizzazione del gioco.