Trapelati i primi benchmark per la CPU Intel Core i7-14700K, il modello di fascia alta della gen 14

I dati emersi, oltre a confermare i 20 Core , sono relativi ai primi presunti test benchmark, dove l'Intel Core i7-14700K è stata affiancata ad una scheda madre Intel Z790; una configurazione ottimale per poter trarre considerazioni sulla potenza di calcolo e sulle prestazioni che questo nuovo processore ha da offrire. Al netto di questo banco di prova, Intel ha già confermato che tutte le CPU Raptor Lake-S Refresh saranno compatibili con tutte le schede madri della serie 600 e 700, e saranno disponibili fin dal lancio gli aggiornamenti BIOS per i chip in arrivo.

Nonostante le CPU Raptor Lake Refresh non abbiano ancora goduto di una presentazione a loro dedicata da parte di Intel, le informazioni online continuano ad emergere grazie a fughe di dati e leak. La protagonista di queste notizie stavolta è la tanto attesa CPU Intel Core i7-14700K , che conferma un potenziamento rispetto alla tredicesima generazione sia in termini di core che di velocità di clock.

In attesa di un annuncio ufficiale, su internet stanno emergendo i primi benchmark inerenti alla quattordicesima generazione di CPU Intel

Come ormai sappiamo dalle informazioni note, l'Intel Core i7-14700K potrà contare su una configurazione 8+12 che consente 20 core e 28 thread e 28 MB di cache L2 affiancati a 33 MB di cache L3, che confermano un aumento del 10% rispetto all'attuale 13700K. I benchmark effettuati sono due in totale e il primo di essi ha fatto registrare 36292 punti in multi-core e 2192 punti in single-core; usando come paragone l'attuale generazione a parità di gamma l'incremento registrato è del 15% in multi-core e del 4% in single-core.

Tale dato conferma, in sintesi, che l'aumento di core, passati da 16 a 20, corrisponde ad un comprensibile aumento della potenza di calcolo anche grazie alla maggiore velocità di clock nonostante la base di partenza dovrebbe attestarsi sui 3,4 GHz come per l'attuale 13700K. Quel che però interesserà maggiormente i consumatori, ed al momento questo dato non è noto, è se questa maggiore potenza e velocità inciderà sui consumi, che molto probabilmente aumenteranno in modo sensibile.