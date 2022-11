Trek to Yomi per Nintendo Switch classificato in Germania: in arrivo?

Trek to Yomi potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch, considerando che il gioco in tale versione è comparso di recente nel database dell'USK, ovvero l'ente che si occupa della classificazione dei videogiochi in Germania.

Non ci sono dettagli, al di là della descrizione che ovviamente coincide con quella delle altre versioni, dunque non sappiamo quando eventualmente il titolo sia destinato ad arrivare sulla console Nintendo.

Non è nemmeno certo che questo avvenga, sebbene la comparsa sulle rating board sia solitamente un segno piuttosto affidabile che anticipa l'uscita dei giochi.

Trek to Yomi è uscito a maggio 2022 su PC, PlayStation e Xbox, uscito peraltro al day one direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass. Si tratta di un particolare action con struttura in 2D ma rappresentato con un 3D fortemente stilizzato per richiamare le atmosfere e l'estetica dei film classici di Akira Kurosawa.

Pubblicato da Devolver Digital, Trek to Yomi racconta la storia di Hiroki, apprendista spadaccino che si incammina verso una sfida epica e difficilissima, dovendo combattere contro un intero esercito, per poter tenere fede alla promessa fatta al proprio maestro di difendere il villaggio.

Dotato di grande fascino, il gioco mostra un po' il fianco per quanto riguarda il gameplay alla lunga, ma resta comunque un viaggio piacevole in un'atmosfera particolare, come dimostrato anche dalla nostra recensione di Trek to Yomi. Restiamo dunque in attesa di informazioni sul suo possibile arrivo su Nintendo Switch.