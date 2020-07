Ubisoft: Christophe Derennes e Christine Burgess Quemard prendono il posto di Yannis Mallat

In seguito allo scandalo che ha coinvolto il capo di Ubisoft Canada Yannis Mallat, il colosso francese ha promosso Christophe Derennes come capo degli studi di Montreal, mentre Christine Burgess Quemard dirigerà i restanti uffici canadesi.

Dopo che tre importanti dirigenti di Ubisoft hanno lasciato l'azienda per accuse di molestie, il colosso dell'intrattenimento si è trovato improvvisamente senza alcune figure chiave per il suo corretto funzionamento.

Yannis Mallat, per esempio, era colui che dirigeva tutta Ubisoft Canada. In altre parole la spina dorsale della compagnia, i maxi studi responsabili dei vari Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six. Per questo motivo Yves Guillemot è dovuto correre ai ripari nominando dei sostituti.

Christophe Derennes, da 23 anni in Ubisoft Montreal come Exec VP Production, è stato promosso a capo degli studi di Montreal. Sarà la persona che supervisionerà a progetti quali Assassin's Creed Valhalla e Hyper Scape.

Christine Burgess Quemard, invece, supervisionerà i lavori dei restanti studi canadesi, ovvero quello di Toronto, Winnipeg, Quedec e Halifax. Ovvero studi che negli anni hanno creato giochi come Assassin's Creed Syndicate, Starlink: Battle for Atlas e Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist e pubblicheranno a breve Far Cry 6. Christine Burgess Quemard era l'Executive Director della produzione mondiale di Ubisoft.

I due devono ancora ricevere una nomina formale da parte dell'azienda, ma sembra che molti dipendenti abbiano già ricevuto una nota su questi cambiamenti.