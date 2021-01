UltraPop Festival 2021: annunciate le date della nuova edizione

Torna l'evento 100% digitale dedicato alla cultura pop con UltraPop Festival 2021, annunciato in via ufficiale con tanto di date: la seconda edizione si terrà dal 21 al 25 Marzo 2021.

Si tratta di cinque giorni di appuntamenti live su Twitch, Youtube e Facebook che avranno per protagonisti assoluti film, serie TV, videogiochi, fumetti e tecnologia.

Dopo il successo della prima edizione di Ultrapop Festival, che ha raggiunto numeri record con oltre un milione di contatti in una settimana, il gruppo editoriale NetAddiction è lieto di annunciare le nuove date del festival digitale totalmente live su Twitch dedicato all'intrattenimento, alla scienza ed alla cultura pop a 360 gradi, organizzato e promosso da Multiplayer.it, Movieplayer.it e Leganerd.com.

Accessibilità ed interattività sono le parole chiave anche per questa seconda edizione, ancora più proiettata sulla fruizione digitale e l'interazione. UltraPop Festival è un evento fruibile, gratuito e totalmente digitale, aperto a tutti senza necessità di registrazione, che può essere seguito in diretta su Twitch, Facebook e YouTube oppure in differita su YouTube e anche in Podcast, comodamente da casa o da dove si preferisce, da qualsiasi device; interattivo grazie alle piattaforme social che assicurano il massimo coinvolgimento degli spettatori che possono commentare e interagire live o in differita.

Nel corso dell'evento potrete assistere a interviste, talk show, anteprime e dibattiti che si alterneranno in un nuovo palinsesto con più di 50 ore di live insieme a speaker ed ospiti d'eccezione tra i volti più noti e seguiti del panorama digital italiano e non.

Tra le novità della nuove edizione troviamo: