UltraPop Festival: il programma del 14 luglio, tra Ghost of Tsushima e Stadia Connect

Il programma del 14 luglio 2020, il secondo giorno dell'UltraPop Festival, è ricco di appuntamenti da non perdere. Si parte alle 15 parlando dei giochi più importanti della generazione e si chiude alle 21, a reti unificate, con una discussione senza filtri sul finale di The Last of Us 2.

L'UltraPop Festival è un'iniziativa di Netaddiction che per setti giorni coinvolge le sue tre testate di punta. MoviePlayer.it, LegaNerd e, ovviamente, Multiplayer.it saranno in onda con un palinsesto ricco di eventi da non perdere, da guardare in contemporanea o recuperare più avanti. Il programma completo può essere trovato sul sito ufficiale del festival. C'è anche la possibilità di aggiungere gli eventi preferiti al proprio calendario.

Per quanto riguarda la giornata di oggi di Multiplayer.it sottolineiamo gli appuntamenti con Ghost of Tsushima, con lo Stadia Connect e con la discussione finale, senza filtri e a reti unificate, sul finale di The Last of Us 2.

Ecco il programma completo di oggi:

h15 - I giochi che hanno segnato la generazione - Con la generazione oramai agli sgoccioli è il momento ideale per tirare le somme e decidere quali sono stati i giochi che ci porteremo dietro negli anni a venire: ne parleremo insieme e ne parleremo con voi. L'obiettivo finale? Scegliere il meglio del meglio degli ultimi anni.

- Con la generazione oramai agli sgoccioli è il momento ideale per tirare le somme e decidere quali sono stati i giochi che ci porteremo dietro negli anni a venire: ne parleremo insieme e ne parleremo con voi. L'obiettivo finale? Scegliere il meglio del meglio degli ultimi anni. h16 - Ghost of Tsushima: Rispondiamo a tutte le domande - Finalmente il momento è arrivato: possiamo raccontarvi tutto quello che abbiamo sperimentato in decine di ore di gioco sull'ultima esclusiva PS4 in ordine temporale. Parlatene con noi, risponderemo a tutte le vostre domande!

- Finalmente il momento è arrivato: possiamo raccontarvi tutto quello che abbiamo sperimentato in decine di ore di gioco sull'ultima esclusiva PS4 in ordine temporale. Parlatene con noi, risponderemo a tutte le vostre domande! h17 - Ghost of Tsushima e Akira Kurosawa: collegamenti tra videogioco e cinema - Cinema e videogiochi si sono incontrati spesso nella loro storia e il nuovo titolo di Sucker Punch, Ghost of Tsushima, non fa eccezione prendendo a piene mani dall'immaginario del leggendario registra giapponese Akira Kurosawa. Anche grazie a una modalità dedicata. Ne discutiamo in compagnia del responsabile editoriale di Movieplayer.it, Luca Liguori.

- Cinema e videogiochi si sono incontrati spesso nella loro storia e il nuovo titolo di Sucker Punch, Ghost of Tsushima, non fa eccezione prendendo a piene mani dall'immaginario del leggendario registra giapponese Akira Kurosawa. Anche grazie a una modalità dedicata. Ne discutiamo in compagnia del responsabile editoriale di Movieplayer.it, Luca Liguori. h18 - Lucca Comics & Games e Milan Games Week: cosa succede alle più importanti fiere di settore? - In un anno che sarà ricordato in futuro come uno spartiacque fondamentale per l'organizzazione e la gestione delle fiere e di tutti gli eventi dal vivo, facciamo il punto della situazione sulle 2 più importanti fiere italiane legate al videogioco (e non solo), in compagnia delle figure chiave che le rendono possibili.

- In un anno che sarà ricordato in futuro come uno spartiacque fondamentale per l'organizzazione e la gestione delle fiere e di tutti gli eventi dal vivo, facciamo il punto della situazione sulle 2 più importanti fiere italiane legate al videogioco (e non solo), in compagnia delle figure chiave che le rendono possibili. h19 - Stadia Connect - Dopo la delusione dell'ultimo appuntamento, Google è chiamata a rilanciare la sua piattaforma di Cloud Gaming con un importante carico di novità, annunci e, speriamo, sostanza.

- Dopo la delusione dell'ultimo appuntamento, Google è chiamata a rilanciare la sua piattaforma di Cloud Gaming con un importante carico di novità, annunci e, speriamo, sostanza. h20 - Oltre lo screen: fotografia e videogiochi - Fotografia e videogiochi sono due mondi solo apparentemente lontani: parliamo dell'impatto e delle possibilità della fotografia all'interno del mondo videoludico.

- Fotografia e videogiochi sono due mondi solo apparentemente lontani: parliamo dell'impatto e delle possibilità della fotografia all'interno del mondo videoludico. h21 - The Last of Us 2: un dibattito senza filtri sulla storia e il finale - A quasi tre settimane dal lancio, è arrivato il momento di tirare una riga sulla storia e il finale di uno dei giochi più divisivi di questa generazione. Naughty Dog ci ha portato una volta di più all'interno di un mondo brutale e spietato, destinato a far discutere a lungo: ci confronteremo per capire cosa ci è piaciuto e cosa no, cosa ci ha lasciato e cosa proprio non avremmo voluto vedere.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!