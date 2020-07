Assassin's Creed Valhalla: l'ultima follia di Antonio Razzi lo catapulta sulla cover

Antonio Razzi è tornato, e ha deciso di divertire la rete con un'altra delle sue trovate: "vestirsi" da Gladiatore con del materiale improvvisato disponibile in casa. Fin qui potreste obbiettare e legittimamente chiedervi: "bene, e che cosa c'entra con il mondo dei videogiochi?" C'entra: perché dall'improvvisarsi gladiatore al catapultarsi sulla cover di Assassin's Creed: Valhalla il passo è breve. Brevissimo.

Merito di IlCirox, in verità, quel memer italiano che realizzò il divertente video parodistico a tema Death Stranding, Corona Stranding. Ora, IlCirox ha colto immediatamente le potenzialità comunicative del travestimento di Antonio Razzi e della sua ultima follia, ed ecco allora che Assassin's Creed: Valhalla è diventato brillantemente Razzi's Creed: Valhalla, dove giustamente il politico italiano ha usurpato il posto del vero protagonista del titolo Ubisoft, Eivor.

Qui di seguito l'immagine della nuova cover del videogioco, che difficilmente verrà adottata da Ubisoft in vista della pubblicazione.