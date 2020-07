Watch Dogs: Legion, Ubisoft ha cancellato l'accesso anticipato per le edizioni premium

Watch Dogs: Legion, nelle sue edizioni premium (ovvero le Gold, Ultimate e Collection) avrebbe dovuto contenere un accesso anticipato al gioco di tre giorni rispetto alla data di uscita standard, ma Ubisoft ha rimosso questa caratteristica dai bonus delle edizioni speciali.

Come riportato in una comunicazione ufficiale, Ubisoft ha deciso di effettuare questa modifica aggiungendo altre caratteristiche, ma non è chiaro il motivo alla base della rimozione dell'early access, tranne forse la necessità di sfruttare proprio tutto il tempo a disposizione prima del lancio per arrivare fino a una patch del day one alquanto sostanziosa che potrebbe inficiare l'uso di Watch Dogs: Legion prima del suo rilascio, ma questa è solo una supposizione, per il momento.

"Dall'annuncio di Watch Dogs: Legion l'anno scorso abbiamo lavorato per raffinare i contenuti delle edizioni premium del gioco con aggiunte e aggiustamenti per migliorare l'esperienza dei giocatori", si legge nella comunicazione da parte di Ubisoft.

"Il Season Pass è stato migliorato per offrire contenuti aggiuntivi basati sulla storia, distribuendo anche personaggi ed elementi cosmetici premium dal pass originale. In aggiunta, tutte le edizioni di Watch Dogs: Legion saranno pubblicate contemporaneamente il 29 ottobre 2020. Come risultato, l'accesso anticipato di tre giorni è stato rimosso dalle edizioni Gold, Ultimate e Collector's".

In ogni caso, se davvero la scelta di rimuovere l'early access è stata controbilanciata da nuove aggiunte più sostanziose come nuovi contenuti per la storia, potrebbe essere stata una decisione positiva per gli utenti.

Come ripasso, ricordiamo le diverse edizioni da collezionisti per il gioco Ubisoft, con ulteriori informazioni che possono essere tratte dal recente provato di Watch Dogs: Legion.