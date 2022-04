UnDUNE II è un demake gratuito di Dune 2 giocabile da browser

Dune 2 viene considerato come uno dei padri degli strategici in tempo reale. UnDUNE II è il suo demake completamente gratuito, realizzato da uno sviluppatore indipendente per la console virtuale Pico-8 e giocabile direttamente da browser.

Pagina ufficiale di UnDUNE II

Volendo potete anche scaricarlo e giocarci offline. Il gioco è sempre quello, con il suo mix tra raccolta risorse e creazione di truppe. Nato come un'idea estemporanea dello sviluppatore, che voleva dedicargli tre mesi, ha richiesto tre anni per essere concluso.Vediamo il trailer di lancio:

Tre casate combattono per la conquista del pianeta Dune. Tra le caratteristiche di UnDUNE II possiamo contare la presenza delle tre fazioni originali (+Sardaukar), dei tre Mentat (+Bene Gesserit), delle nove missioni della campagna, incluse le introduzioni e le sequenze animate, più tutte gli edifici e le unità viste nel titolo di Westwood. Ci sono anche i vermoni, naturalmente.

Da specificare che stiamo parlando di un progetto amatoriale, sviluppato per puro piacere personale e amore per il gioco, quindi senza nessuno scopo di lucro.