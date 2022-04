Idris Elba ha confessato di essere cresciuto giocando con il Commodore 64, ma senza piratare

L'attore Idris Elba (Pacific Rim, Thor: Ragnarok, Avengers: Infinity War, The Suicide Squad tra i tanti) ha dichiarato di essere cresciuto giocando con il Commodore 64, ma di non aver mai acquistato giochi piratati (vogliamo crederci?).

Elba ha toccato l'argomento in un'intervista con il New York Times, legata al suo ruolo nel film Sonic the Hedgehog 2, in cui doppia Knuckles. L'attore ha raccontato di aver acquistato praticamente tutte le console dal Mega Drive in poi e che attualmente ama i giochi di guida e FIFA. La sua piattaforma di partenza, comunque, fu il Commodore 64, storico computer lanciato nella prima meta degli anni '80 e su cui non si possono che spendere buone parole e calde lagrime di nostalgia.

Elba Aveva nove anni nel 1982, quando il Commodore 64 arrivò sul mercato. All'epoca costava 600 dollari (negli Stati Uniti) e in pochi anni fu letteralmente inondato di giochi. Considerate che un sito come Gamebase64 ne riporta 28.500 (sono compresi anche cloni e hack).

Purtroppo Elba non ha parlato dei suoi giochi preferiti, ma ha illustrato come si piratavano i giochi su cassetta. In effetti ricorda abbastanza bene il procedimento, tanto che la sua affermazione successiva, sull'aver giocato solo a titoli originali, lascia un tantino perplessi. Forse li comprava tutti in Italia, dove i giochi pirata si trovavano in edicola ed erano legalissimi.