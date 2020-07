Valiant Hearts: The Great War gratis su Ubisoft Store, ecco il link per il download

Valiant Hearts: The Great War è disponibile gratis su Ubisoft Store, nel nuovo giveaway organizzato dalla casa francese. Si tratta ovviamente della versione PC del gioco.

Come riportato nella nostra recensione di Valiant Hearts: The Great War, il titolo sviluppato da Ubisoft Montpellier vanta un comparto artistico davvero notevole, una narrazione mai banale e un gameplay coinvolgente.

Per effettuare gratuitamente il download del gioco vi basterà visitare questa pagina, aggiungere il prodotto al cestino ed effettuare il checkout a costo zero. Da quel momento in poi Valiant Hearts farà parte della vostra libreria Uplay per sempre.

Questa è la storia di un amore sofferto e di destini che si intrecciano sullo sfondo di un mondo straziato dalla Grande Guerra.

I protagonisti cercheranno di sopravvivere all'orrore delle trincee, guidati da un cane che li accompagna fedelmente durante le loro avventure.

In Valiant Hearts gli eventi spingono i personaggi inesorabilmente gli uni verso gli altri. Amicizia e sacrificio, amore e tragedia: ognuno dovrà lottare mentre e aiutarsi a vicenda nel disperato tentativo di non perdere la propria umanità di fronte agli orrori ed alle difficoltà della guerra.