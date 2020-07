Fortnite x Call of Duty: Warzone, giocatore ricrea il Gulag in modalità creativa

Fortnite e Call of Duty: Warzone si sono incontrati per un breve ma proficuo periodo, grazie all'inventiva di un giocatore. Quest'ultimo ha deciso, con somma pazienza, di ricreare il Gulag all'interno del Battle Royale di Epic Games. Il risultato? Aspettate di vederlo con i vostri occhi. Il giocatore di Fortnite in questione si chiama NO-SWEAT-POLICE e negli ultimi giorni ha speso parecchio tempo nel realizzare il suo sogno proibito: creare il Gulag di Call of Duty: Warzone su Fortnite, in Modalità Creativa naturalmente (l'ampio editor fornito dagli sviluppatori di Epic Games a tutti gli utenti). Chiaro, questo Gulag non ha il potere di fornire una vita extra, ma visitandolo si capisce subito che rappresenta una creazione quasi incredibile: eccolo.

Non è tutto, perché NO-SWEAT-POLICE ha chiesto su Reddit di partecipare al suo progetto: ha bisogno di beta tester per alcune modalità di gioco che sta valutando; per esempio le sfide PvP 1 VS 1. Non sono mancate adesioni entusiaste, ovviamente. Qualcuno lo ha definito "talmente bello che risulta difficile credere che sia stato realizzato su Fortnite".

Cosa ne pensate di questo Gulag? Vi piace? Probabilmente nel prossimo futuro il giocatore fornirà il codice della modalità creativa per visitarlo: vi terremo aggiornati. Intanto la Stagione 5 di Call of Duty: Warzone è praticamente dietro l'angolo.