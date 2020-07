Unturned annunciato per PS4 e Xbox One, uscirà questo autunno in digitale

Unturned, il survival open world a base di zombie sviluppato da Smartly Dressed Games, è stato annunciato per PS4 e Xbox One: il gioco sarà disponibile in autunno in formato digitale, al prezzo di 24,99 euro.

Come riportato nella nostra recensione di Unturned, in questo titolo gli utenti vestiranno il ruolo di un sopravvissuto in una società moderna alla deriva e infestata dagli zombie e dovranno rimanere in vita stringendo alleanze e lavorando insieme ad altri amici.

Si dovranno trovare risorse come vestiti, cibo e armi e craftare le materie prime come legno e metallo per creare roccaforti e difese. Minacce e pericoli si susseguiranno freneticamente e il giocatore dovrà sempre tenere sotto controllo la salute, le scorte di cibo e acqua, ed i livelli di radiazione.

UNTURNED per console sarà sviluppato da 505 Games e FunLabs ed offrirà tutte le divertentissime feature presenti nella versione PC con visuali riviste, meccaniche di gioco migliorate, un sistema di progressione dei contenuti sbloccabili più profondo, e nuova e maggiormente piacevole una esperienza di gioco.

Caratteristiche principali di UNTURNED per PS4 e Xbox One: