2K Games lavora a giochi di football arcade su licenza ufficiale NFL

2K Games lavora a nuovi giochi di football arcade, in uscita nel 2021, con licenza ufficiale NFL: il publisher ha annunciato oggi di aver stretto un accordo con OneTeam Partners e NFL Players Association.

Si parla insomma di due o più produzioni, non di un unico progetto, e immaginiamo sarà qualcosa di simile a NBA 2K Playgrounds 2, un'esperienza appunto arcade ma in questo caso basata sugli atleti e le squadre della NFL.

La partnership garantirà a 2K il diritto di mostrare i nomi, i numeri, le immagini e le sembianze di oltre 2.000 giocatori attuali della NFL. OneTeam, il rappresentante del gruppo di licenze della NFLPA, ha facilitato l'accordo. I termini finanziari non sono stati divulgati.

"Siamo entusiasti di lavorare con la NFLPA e OneTeam, per inserire le più grandi star del football nei titoli a cui stiamo lavorando", ha dichiarato David Ismailer, Presidente di 2K. Vogliamo dare ai tifosi esperienze autentiche, memorabili e divertenti grazie a una lista di veri eroi di questo sport."

"2K ha una comprovata esperienza di relazioni commerciali di alto profilo e di successo con altre leghe sportive, atleti professionisti e i loro fan", ha detto Steve Scebelo, Presidente ad interim di NFL Players Inc. "L'etichetta produce alcuni dei migliori videogiochi sportivi del mondo e non vediamo l'ora di lavorare con loro, i nostri giocatori e OneTeam su progetti futuri."

"Il videogioco sportivo è una categoria in forte crescita, la partnership tra la NFLPA e 2K rappresenta un'opportunità per entusiasmare i giocatori attuali e per raggiungere il pubblico futuro non ancora toccato", ha dichiarato Ahmad Nassar, CEO di OneTeam Partners.

I giochi 2K-NFL saranno esperienze di football non simulative ed al momento sono in fase di sviluppo. Titoli, sviluppatori e date di lancio saranno annunciati più avanti.