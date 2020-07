Fortnite, dove raccogliere anelli fluttuanti a Foresta Frignante

Si chiama Raccogli anelli fluttuanti a Foresta Frignante una delle nuove sfide di Fortnite della Settimana 7 del Capitolo 2 Stagione 3. In questa rapida guida vi forniremo tutte le informazioni che dovete conoscere, nonché i nostri consigli per completare facilmente il compito proposto dagli sviluppatori di Epic Games. Contenti? Vedrete che non ci vorrà troppo.

Completare la sfida, difatti, non è troppo difficile; a patto di non incontrare moltissimi nemici lungo il percorso (o degli agguerriti predoni). Tutto quello che dovrete fare, naturalmente, è raggiungere il luogo indicato di Fortnite noto come Foresta Frignante, di recente tornato disponibile dopo l'abbassamento del livello del mare. Lì cercherete oggetti come quello mostrato nell'immagine qui di seguito riportata, gli anelli fluttuanti:

Presso Foresta Frignante sono nascosti quattro anelli fluttuanti; per sapere dove raccoglierli, cioè la loro precisa posizione, è opportuno che consultiate questa seconda immagine. Salvatela sul vostro smartphone o PC, se ne avete bisogno. Ogni anello verrà raccolto, su Fortnite, semplicemente "attraversandolo", non dovrete eseguire alcun comando o premere alcun tasto.

E per non farci mancare proprio nulla, vi proponiamo infine un video che vi mostrerà passo passo come completare una delle tante sfide della Settimana 7 di Fortnite: seguitelo attentamente. Ricordate che la missione può essere portata a termine anche su Rissa a Squadre, e vi consigliamo di farlo proprio in quella modalità di gioco, perché prevede il respawn.