Vodafone Happy Friday: 15 euro di sconto su Sephora oggi 29 maggio 2020

Oggi 29 maggio 2020 è un venerdì, e come tutti i venerdì che si rispettino torna l'appuntamento con il Vodafone Happy Friday. Questa promozione settimanale propone sempre un regalo, uno sconto o un bonus agli iscritti al programma fedeltà di Vodafone Italia, l'operatore rosso.

In particolare, oggi 29 maggio 2020 potrete ottenere con Vodafone Happy Friday 15 euro di sconto su Sephora, valido su una spesa minima di 69 euro; potrete inoltre utilizzarlo sia online che nei punti vendita fisici su territorio nazionale. Sephora è una catena di profumerie fondata in Francia nel 1973, e attualmente possiede punti vendita in 17 paesi del mondo.

Per ottenere lo sconto del Vodafone Happy Friday vi basterà accedere all'app MyVodafone sul vostro smartphone, quindi selezionare la voce del menù Happy Friday, infine disegnare il consueto smile rosso. A questo punto ricevere via SMS o all'interno dell'app il codice promozionale, che dovrete portare con voi nei negozi fisici di Sephora oppure utilizzare sul sito web ufficiale della società. Voi come spenderete il vostro?

Se doveste casualmente perdere il codice sconto, potrete sempre fare una nuova richiesta tramite app MyVodafone, recuperando quello precedente. La promozione resterà attiva e accessibile agli iscritti al programma fedeltà fino alle 23:59 di oggi venerdì 29 maggio 2020.