Wakerunners annunciato con un trailer dallo studio di Dave the Diver, demo presto disponibile

MINTROCKET , lo studio autore del celebre Dave the Diver, ha svelato il suo prossimo progetto, uno sparatutto multiplayer con visuale dall'alto e ambientazione sci-fi intitolato Wakerunners . Per il momento il gioco è previsto solo per PC, con data di uscita ancora da definire. Nel player sottostante trovate il teaser trailer che offre un piccolo assaggio del frenetico gameplay del gioco.

Una demo in arrivo con il prossimo Steam Next Fest

Insomma, dopo il successo riscosso da Dave The Diver, capace di vendere ben 3 milioni di copie nel mondo, MINTROCKET non rimarrà di certo ad adagiarsi sugli allori. Piuttosto si sta già cimentando con il suo prossimo titolo, caratterizzato da setting e dinamiche molto differenti dal precedente.

Se quanto visto dal trailer vi ha incuriosito, sarete felici di sapere che è in arrivo una demo gratuita di Wakerunners, che sarà disponibile durante il prossimo Steam Next Fest in programma per il 5 febbraio 2024.