Warhammer 40.000: Rogue Trader, stime parlano di 12,6 milioni di dollari fatti su Steam a dicembre

Warhammer 40.000: Rogue Trader si è rivelato un grande successo per Owlcat Games, almeno stando alla stima fatta da GameDiscoverCo, che ha parlato di ricavi per 12,6 milioni di dollari a dicembre 2023. Inoltre sarebbe stato il gioco lanciato nel corso del mese che avrebbe fatto più ricavi sulla piattaforma di Valve.

Simon Carless ha condiviso la stima nell'ultima newsletter di GameDiscoverCo, parlando di circa 12,6 milioni di dollari di ricavi lordi, prima cioè che Valve prenda la sua fetta, che vengano contabilizzati i rimborsi e che vengano sottratte le tasse. Si tratta comunque di una cifra importante, considerando che non stiamo parlando di una produzione immensa.

Warhammer 40.000: Rogue Trader avrebbe superato anche House Flipper 2 per ricavi , che si sarebbe fermato a 9 milioni di dollari.

Considerando che la fonte tiene traccia solo delle vendite su Steam, i ricavi di Warhammer 40.000: Rogue Trader potrebbero essere maggiori, visto che è uscito anche su Epic Games Store, GoG, PS5 e Xbox Series X/S.

Lanciato il 7 dicembe 2023, Warhammer 40.000: Rogue Trader ha raggiunto un picco di 45.405 giocatori contemporanei sulla piattaforma, risultato che gli ha fatto raggiungere il 7° posto per numero di giocatori contemporanei dei giochi con il tag CRPG, subito sotto a Pathfinder: Wrath of the Righteous, altro gioco di Owlcat Games, ma sopra a Pillars of Eternity di Obsidian Entertainment.

I numeri ufficiali di Warhammer 40.000: Rogue Trader devono ancora essere diffusi, ma le stime di GameDiscoverCo fanno ben sperare per quello che potrebbe essere un altro gioco di ruolo di successo del 2023.