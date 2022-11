Warhammer: Vermintide 2 scaricato da 10 milioni di giocatori su Steam mentre era gratis

Warhammer: Vermintide 2 è stato riscattato dieci milioni di volte durante il periodo in cui è stato gratis su Steam. Ad annunciarlo è stato lo studio di sviluppo Fatshark con un post su Steam stesso, evidentemente contenta del risultato, che ha anche suggerito un video per aiutare i neofiti a entrare in gioco.

Attualmente Warhammer: Vermintide 2 è tornato a pagamento, pur con uno sconto dell'80% sul prezzo base. Quindi è acquistabile per 5,59€ invece di 27,99€. L'iniziativa era nata per festeggiare l'arrivo a breve di Warhammer 40.000: Darktide e i sette anni del franchise, ma evidentemente ha avuto un richiamo maggiore di quanto preventivato dagli sviluppatori stessi, tanto che il gioco è riuscito ad arrivare nella top 10 dei più giocati su Steam.

Le celebrazioni organizzate da Fatshark non sono ancora finite. Proprio in queste ore è stata lanciata la prima metà del DLC gratuito A Treacherous Adventure, che aggiunge la mappa nevosa Trail of Treachery, insieme a un aggiornamento maggiore che ha introdotto diversi oggetti cosmetici gratuiti.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Warhammer: Vermintide 2 è il seguito del titolo acclamato dalla critica, Vermintide. È arrivato il momento di rivisitare questo gioco cooperativo in prima persona ricco di massacri e azione corpo a corpo cruenta e innovativa, ambientato alla Fine dei Tempi del mondo devastato dalla guerra di Warhammer Fantasy Battles.

I nostri cinque eroi sono tornati per affrontare una minaccia ancora più grande: le forze combinate di un distruttivo e malefico esercito del Caos e di un'orda di Skaven. Preparati a sfide mai viste prima, mentre tu e la tua squadra provate disperatamente a sopravvivere a un'offensiva senza fine. Scegli tra 15 carriere, scala gli alberi dei talenti, personalizza il tuo arsenale in base al tuo stile di gioco, fatti strada combattendo in una moltitudine di livelli sbalorditivi e mettiti alla prova con il nostro nuovo sistema delle Imprese Eroiche. L'unica cosa che si frappone tra la disfatta più totale e la vittoria siete tu e i tuoi alleati. Se tu cadrai, l'Impero cadrà con te.