The Dark Pictures Anthology: Season 1 rivelato da un leak, con data di uscita

The Dark Pictures Anthology: Season 1 è stato rivelato da un leak dell'Xbox Store che include anche la data di uscita della raccolta, a quanto pare fissata al 18 novembre: lo stesso giorno in cui debutterà l'ultimo capitolo della stagione.

Ispirato soprattutto a Saw, The Devil in Me proverà a introdurre diversi elementi di novità all'interno della serie sviluppata da Supermassive Games, in attesa di capire quando e se arriverà una seconda stagione.

La raccolta della Season 1, che non sappiamo ancora a che prezzo verrà proposta, includerà in un unico pacchetto Man of Medan, Little Hope, House of Ashes e appunto The Devil in Me, chiudendo per il momento l'esperienza confezionata dagli autori di Until Dawn.

Come detto, tuttavia, per il momento parliamo di un leak: restiamo in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco per eventuali dettagli su The Dark Pictures Anthology: Season 1.