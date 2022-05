Il Wii d’oro destinato alla regina Elisabetta è finito all’asta, ma le offerte stentano a decollare

Il Wii d'oro realizzato appositamente per la regina Elisabetta da THQ oltre dieci anni fa è stato messo all'asta. Attualmente l'offerta più alta di 2.000 dollari, tutto sommato una somma esigua per uno dei pezzi di storia videoludica più bizzarri di sempre.

Nell'ormai lontano 2009, THQ ha deciso di promuovere il suo nuovo gioco dell'epoca, BIG Family Games, regalandone una copia alla famiglia reale, corredata da un Wii placcato oro 24 carati. L'idea sulla carta non era neppure malvagia: promuovere un gioco per le famiglie, regalandone una copia alla famiglia più famosa del Regno Unito, ovviamente rendendo il dono più sfizioso corredandolo di una versione sfarzosa della console Nintendo. "Abbiamo pensato che Sua Altezza la Regina non avrebbe voluto giocare su una console qualsiasi", dichiarò all'epoca Danielle Robinson, product manager di THQ.

Peccato che la console non abbia mai raggiunto le sale di Buckingham Palace, dato che il dono venne gentilmente rifiutato e rispedito al mittente. Il Wii d'oro, oggi noto come "The Royal Wii", è rimasto a prendere polvere negli uffici di THQ per tre anni. Quando la compagnia fallì nel 2012, la console sparì dai radar per cinque e venne successivamente acquistata da un collezionista noto sul web come Donny, proprietario anche del sito consolevariations.com.

The Royal Wii

Ad ottobre del 2021, Don aveva provato a vendere il Wii d'oro su eBay ricevendo oltre 700 offerte, ma l'inserzione venne chiusa per via delle politiche della piattaforma, che impedisce aste di prodotti con un prezzo troppo alto rispetto alla media degli altri articoli venduti dallo stesso account.

Ora Donny ci sta riprovando, questa volta sul sito d'aste Goldin. Se siete interessati trovate l'inserzione a questo indirizzo. Il bundle include il già citato Wii d'oro da 24 carati con annesso controller e la copia di BIG Family Games di THQ destinati alla famiglia reale. L'asta si concluderà il 22 maggio, ma per il momento non sta decollando: nel momento in cui scriviamo ci sono solo 6 offerte e la più alta è di 2.000 dollari.

In passato Donny aveva provato a vendere la console per ben 300.000 dollari, un prezzo probabilmente esagerato, ma anche 2.000 dollari sono pochi tutto sommato se consideriamo l'unicità del The Royal Wii (fondamentalmente è l'unico esemplare al mondo) e la sua peculiare storia. Insomma, utenti facoltosi di Multiplayer.it fatevi avanti!