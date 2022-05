Unpacking: data di uscita per PS5 e PS4 annunciata ufficialmente

Unpacking a breve "traslocherà" anche su su PS5 e PS4 (scusate il pessimo gioco di parole). Humble Games e Beam Games hanno annunciato che il simulatore di spacchettamento di scatoloni e decorazione della casa sarà disponibile sulle console di casa Sony a partire da martedì 10 maggio 2022.

Per chi non conoscesse Unpacking, il nostro obiettivo nel gioco è prendere parte a otto traslochi differenti, tirando fuori dai scatoloni indumenti, oggetti d'arredo e così via, da disporre manualmente nelle stanze, ottenendo così anche degli indizi sulla vita degli inquilini delle varie abitazioni. Insomma, il gioco punta a offrire un'esperienza rilassante e per certi versi creativa. Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Unpacking.

"Unpacking è un gioco zen sull'esperienza familiare di tirare fuori oggetti dalle scatole e sistemarli in una nuova casa. Metà puzzle a blocchi e metà decorazione della casa, ti invitiamo a creare uno spazio soddisfacente scoprendo indizi sulla vita che stai tirando fuori dalle scatole", recita la descrizione ufficiale.

Unpacking inoltre verrà pubblicato anche in un'edizione fisica per PS5, PS4 e Nintendo Switch (dove il gioco è già disponibile già dallo scorso anno) al prezzo di 39,99 dollari e realizzata da Limited Run Games. Attualmente il sito segnala che tutte le versioni sono già sold-out, ma non sono esclusi eventuali restock in futuro.