WindTre e WinDay: tutte le iniziative della settimana del 17 agosto 2020

WindTre torna a proporre ai suoi clienti una nuova settimana all'insegna del WinDay. Il WinDay è il programma fedeltà dell'operatore storico arancione: di settimana in settimana offre iniziative, sconti e promozioni degne di nota. Stiamo per vedere tutto ciò che potrebbe interessarvi nella settimana del 17 agosto 2020.

Ogni giorno della settimana il WinDay propone una nuova iniziativa: questa volta il partner principale è Photocity, cui si potrà richiedere la stampa di un fotolibro in regalo, con 26 pagine e copertina in cartoncino in formato 20x20cm; ma le spese di spedizione non sono incluse e ammontano a 5,38 euro con corriere espresso.

Per aderire all'iniziativa sarà necessario accedere alla sezione WinDay dell'app di Wind oggi 17 agosto 2020 fino alle 23:59 di questa sera; in alternativa la promozione tornerà anche sabato 22 agosto 2020 nella stessa fascia oraria. WindTre fornirà così un codice coupon via SMS o tramite email.

Domani 18 agosto 2020 il WinDay proporrà diversi prodotti a prezzo scontato tramite Crazy Store, l'e-commerce studiato appositamente per il WinDay. Mercoledì 19 agosto 2020 si potrà invece partecipare al concorso settimanale per provare a vincere la Smart TV Panasonic da 55 pollici UHD Oled 4K con Soundbar da 3.1ch.

Non è ancora finita, perché giovedì 20 agosto 2020 tornerà il quiz a premi settimanale con in palio 3000 euro in credito telefonico o sconto in fattura. L'importante sarà sempre tenere d'occhio la propria app WindTre, ed effettuare l'accesso giornaliero.