Fortnite su iPhone: dispositivi in vendita su eBay a prezzi incredibili per averlo

C'è chi è pronto a spendere qualsiasi cifra, pur di poter continuare a giocare a Fortnite Battaglia Reale su in iPhone, o in generale su un dispositivo iOS compatibile. Non stupisce dunque che negli ultimi due giorni siano comparsi su eBay tantissimi device, a prezzi tutt'altro che accessibili.

Il motivo è presto detto: Fortnite non può più essere installato su iPhone e sul sistema operativo iOS; Apple l'ha completamente rimosso dall'App Store, da quanto Epic Games ha introdotto un sistema di pagamento alternativo, portando così alla guerra epocale tra Epic, Apple e Google. Dunque chi possiede ancora Fortnite su un iPhone può tranquillamente avviarlo e giocare; chi non lo possiede, non può metterlo in download ed installarlo in alcun modo.

Ecco allora che i furbetti hanno pensato bene di mettere in vendita gli iPhone con Fortnite preinstallato su eBay, a prezzi incredibili. E gli utenti potrebbero anche pagarli: tutto, pur di averlo. La follia assume vari volti: c'è l'iPhone 11 Pro da 500GB con Fortnite a 1500 euro, oppure l'iPhone SE 2020 a 1900 euro (e il venditore chiede pure 30 euro di spedizione), l'iPhone XS a 1329 euro. E potremmo continuare.

Il bello è che, se pure qualcuno acquistasse un iPhone a questi prezzi solo per giocare a Fortnite, potrebbe comunque farlo al più per una settimana. Dal prossimo aggiornamento in poi, infatti, è probabile che Epic Games blocchi i server, o comunque sarebbe impossibile continuare a giocare senza installare le nuove patch. Da questo punto di vista, è bene per la community che Epic Games ed Apple trovino un punto di incontro non appena possibile.