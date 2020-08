Fall Guys, skin di Portal e My Friend Pedro: quando arriveranno e come ottenerle

Continuano le collaborazioni tra Fall Guys: Ultimate Knockout e una serie di titoli decisamente noti, anche più del vero e proprio titolo del momento realizzato da Mediatonic e Devolver Digital. Prossimamente i giocatori di Fall Guys, infatti, potranno acquistare le skin di Portal e My Friend Pedro.

Si tratterà della skin di Chell, protagonista di Portal, e della banana di My Friend Pedro. Se vi state chiedendo quando arriveranno, sappiate che ci sarà da aspettare ancora un po': la prima debutterà nel negozio di gioco il prossimo 3 settembre 2020, la seconda il 6 settembre 2020; dovrebbero comparire nello stesso momento sia nel negozio PC che su quello PlayStation 4 (per il momento vengono gestiti separatamente). Avrete tutto il tempo, intanto, di leggere la nostra recensione di Fall Guys.

Come ottenere queste skin in arrivo? Trattandosi di skin leggendarie, ci sarà bisogno di 5 corone per ogni pezzo d'equipaggiamento. Dunque la skin al completo, sia di Portal che di My Friend Pedro, costerà 10 corone in tutto. Abbiamo già realizzato una guida per spiegarvi come ottenere kudos e corone: per le seconde non c'è altra scelta che vincere le partite, rimboccandosi dunque le maniche.

Da ultimo vi proponiamo in anteprima anche le immagini delle nuove skin di Fall Guys. Se poi preferite i concept, dovreste proprio dare un'occhiata a quelle di Thanos, Baby Yoda e Majin Bu.

Collab skins featured shop leaks! Portal: September 3rd

My friend Pedro: September 6th pic.twitter.com/GDHQRscCUc — HYPEX - Fall Guys Leaks & News (@HypexFG) August 13, 2020