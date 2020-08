WM è un nuovo gioco di Destructive Creations ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale

Destructive Creations ha pubblicato il teaser trailer di WM, gioco ancora misterioso ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, che sarà presentato a brevissimo, nel corso della Devcom. Per adesso si sa pochissimo di WM. A quanto pare gli sviluppatori vogliono mostrare un lato poco esplorato del conflitto mondiale, almeno dai videogiochi, ossia il fronte orientale, ma non c'è altro. Conoscendoli punteranno sicuramente tutto su contenuti duri e controversi.

Le piattaforme per le quali è in sviluppo sono PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X. Quindi sarà un titolo cross-gen. In testa alla notizia trovata il teaser trailer, il cui stile potrebbe essere indicativo di quello del gioco finale.

Destructive Creations è lo studio di sviluppo di alcuni titoli molto discussi come Hatred e del bello strategico in tempo reale Ancestors Legacy, impegnativo e brutale. Chissà cosa avrà preparato questa volta per i giocatori.