Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2, la demo Warehouse in un nuovo trailer

Vediamo questo nuovo trailer di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 dedicato alla demo Warehouse, ossia alla versione dimostrativa del gioco ambientata in una delle location più iconiche della serie. Naturalmente il publisher Activision lo ha pubblicato per ricordarci che per accedere alla demo basta prenotare il gioco.

Nel filmato possiamo ammirare alcune acrobazie di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, che faranno sicuramente piacere agli appassionati dei titoli originali, di cui del resto questa nuova versione sembra essere una copia abbastanza fedele, pur con la grafica completamente rifatta.

Activision ha promesso che non ci saranno microtransazioni in Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, notizia che farà felici quelli che non sopportano questo modello economico. Se volete, c'è anche la colonna sonora su Spotify, così da entrare da subito nello spirito del gioco.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 uscirà il 4 settembre 2020, per saperne di più potete leggere l'anteprima scritta da Simone Pettine. Il gioco è in sviluppo per PC, Xbox One e PS4.