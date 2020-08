Ghost of Tsushima: il gioco commentato dal director e da uno storico

Sony ha pubblicato un nuovo video di Ghost of Tsushima che contiene un'anteprima di una specie di tavola rotonda (in realtà un contenuto dell'edizione Deluxe) in cui Nate Fox, il creative director di Sucker Punch, Shuehi Yoshida, l'ex presidente di SIE Worldwide Studios e lo storico giapponese Kazuto Hongo, parlano del gioco e del suo scenario, esaminandone l'attendibilità storica e svelando alcuni fatti relativi agli eventi reali che fanno da sfondo all'avventura.

Gli appassionati del gioco troveranno sicuramente interessante il filmato, mentre gli altri possono sempre guardarlo per cultura personale. Lo trovate in testa alla notizia.

Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Ghost of Tsushima in cui Emanuele Gregori ha scritto:

Ghost of Tsushima è un'ottima idea nata forse troppo tardi. Un open world di stampo classico che tenta di inserire alcune ottime trovate in un genere in cui però non è il più brillante rappresentante. Un videogioco che qualche anno fa si sarebbe meritato con grande facilità un voto di piena eccellenza e che oggi non riesce a farlo solo perché inserito in un contesto saturo. Se siete grandi amanti del Giappone feudale e dell'open world giocatelo, vi divertirete senza dubbio, ma senza per questo approcciarlo come se dovesse essere il titolo della vostra vita. Sucker Punch ha compiuto un ulteriore passo verso la maturità, ma per la piena riuscita dovremo ancora attendere il proprio lavoro del team.