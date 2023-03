Wo Long: Fallen Dynasty, patch 1.05 disponibile, aggiunge nuove funzioni

Team Ninja ha pubblicato la patch 1.05 di Wo Long: Fallen Dynasty. L'aggiornamento risolve alcuni problemi e aggiunge nuove opzioni e funzionalità per migliorare l'esperienza nel suo complesso.

Tra le novità aggiunte alle impostazioni, troviamo delle opzioni relative alla gestione dell'aggancio automatico dei bersagli e i movimenti della telecamera, come ad esempio la possibilità di modificarne rotazione e velocità. È stata inoltre aggiunta un'opzione che permette ai giocatori di separarsi dai propri compagni selezionando un compagno attuale dal menu Rinforzi piuttosto che usando un Ramo di salice.

Sono state apportate anche delle modifiche ai menu dell'equipaggiamento, tra cui la possibilità di confrontare i vari pezzi a disposizione e una schermata dove visualizzare tutti quelli contrassegnati come preferiti. Sono state aggiunte nuove icone per l'HUD e cambiate alcune delle vecchie per rendere tutto più comprensibile.

Tra le novità troviamo anche la correzione di bug più e meno noti, nonché modifiche al drop rate dell'equipaggiamento e al bilanciamento di boss , equipaggiamento, abilità e altro ancora. Pare che invece neppure questa volta siano stati apportati dei miglioramenti alle performance del gioco, che al momento lasciano a desiderare in particolare su PC.

Per tutti i dettagli dell'aggiornamento 1.05 di Wo Long: Fallen Dynasty vi rimandiamo alle note complete in italiano sul sito ufficiale del gioco.