Wolfenstein: Blade of Agony: lo sparatutto culto è ora disponibile in forma completa e gratuita

Wolfenstein: Blade of Agony è uno sparatutto in prima persona di culto, finalmente disponibile in forma completa e gratuita. Recentemente gli sviluppatori hanno pubblicato il Capitolo 3, accompagnandolo con un trailer che mostra la versione definitiva del gioco in azione.

Wolfenstein: Blade of Agony ha come principali fonti d'ispirazione Wolfenstein 3D (il protagonista si chiama giustappunto William "B.J." Blazkowicz), Medal of Honor e Call of Duty, ma offre un gameplay più rapido e brutale nello stile di Doom. È ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e vede il giocatore fronteggiare i soliti nazisti, particolarmente desiderosi di essere massacrati.

Nato come mod, basato sull'engine GZDoom, William "B.J." Blazkowicz non richiede di installare o possedere altri giochi per giocare. Per farlo vostro vi basterà andare sul sito ufficiale e scaricare la versione standalone, quindi decomprimere il pacchetto e lanciare l'eseguibile. Volendo c'è anche la versione mod, più adatta agli smanettoni.