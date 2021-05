Apple accusa Epic Games di distribuire porno nel suo negozio per colpa di itch.io

Apple ha cercato in ogni modo di dimostrare che Epic Games distribuisce videogiochi porno nel suo negozio tramite l'applicazione di itch.io. Ovviamente lo sfondo per le accuse è il processo che vede le due compagni contrapposte in tribunale, dove non stanno mancando i colpi bassi.

La tesi di Apple è molto semplice: dato che l'Epic Games Store permette di scaricare l'applicazione di itch.io, negozio molto famoso e amato tra gli sviluppatori indipendenti in cui sono consentiti anche giochi per adulti, allora anch'esso è come se distribuisse videogiochi vietati ai minori di 18 anni.

L'avvocato di Apple si è spinto a definire certi giochi presenti su itch.io come "innominabili" (avrà giocato a Waifus Eating Simulator? o a Horny Chronicles?), facendo anche arrabbiare la comunità di sviluppatori che gravita intorno al negozio. Steve Allison di Epic Games ha risposto che non c'è alcuna distribuzione diretta di materiale pornografico, visto che dopo aver installato l'applicazione di itch.io dall'Epic Games Store, chi ne scarica i contenuti sottostà ad accordi di licenza dell'altro negozio. L'avvocato di Apple è stato molto insistente sul punto, come a voler sottolineare una specie di superiorità morale da parte di Apple nella gestione dell'App Store. Più volte ha infatti parlato di contenuti sessisti e offensivi trovabili su itch.io, sui quali Epic Games non eserciterebbe alcun controllo.

Certo, è vero che su itch.io si trovano contenuti per adulti, ma attribuirne la distribuzione all'Epic Games Store sarebbe come dire che Apple sfrutta le sex worker perché consente di scaricare l'app di Snapchat e non blocca le chat private. Del resto, se sono contenuti legali, perché non dovrebbero essere distribuiti?