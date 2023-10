Xbox blocca i controller senza licenza ufficiale: a breve non funzioneranno più

Microsoft ha annunciato che non permetterà più ai controller di terze parti non autorizzati di funzionare sulle console Xbox. Se possedete un controller non autorizzato, potreste ricevere un avviso di errore su console che segnala che non sarà più possibile usarlo a partire dal 12 novembre 2023.

Chiaramente la cosa non sarà gradita da molti giocatori. Un buon numero di prodotti sarà bloccato e i giocatori non potranno far altro se non cambiare controller. Lo scopo di questa mossa, oltre a voler spingere più compagnie a pagare per la licenza ufficiale si intende, è avere maggior controllo sui dispositivi utilizzati con Xbox e impedire che i giocatori usino controller che permettono di ottenere un vantaggio ingiusto rispetto agli avversari nei giochi online.

Tutti quei prodotti che hanno sulla confezione il logo della licenza ufficiale di Xbox sono al sicuro, ad esempio prodotti come i Turtle Beach e i Razer. A essere colpiti saranno perlopiù dispositivi di marche meno note.