Pokémon Scarlatto e Violetto: annunciato il primo Raid Teracristal di novembre 2023

In attesa di novità su Il Disco Indaco, la seconda parte dell'espansione Il Tesoro dell'Area Zero di Pokémon Scarlatto e Violetto in programma per l'inverno, continuano gli eventi Raid Teracristal, con il prossimo in programma per questa settimana e con protagonista Typhlosion nella variante di Hisui.

Come segnalato da Serebii, l'evento sarà disponibile dal 3 al 5 novembre su Pokèmon Scarlatto e Violetto e verrà ripetuto successivamente tra il 10 e il 12 novembre.

Come accennato in precedenza, il protagonista sarà il Typhlosion di Hisui, che apparirà nei raid a sette stelle con i possesso il teratipo Fuoco e un Emblema della Forza Assoluta. Questa variante del Pokémon, apparso per la prima volta in Leggende Pokémon Arceus, a differenza di quella originale è caratterizzata dal doppio tipo Fuoco / Spettro.

Come al solito, potrete catturare un solo esemplare per file di gioco, ma in compenso sarà possibile ripetere l'evento all'infinito, in modo da dare una mano agli altri giocatori online e mettere le mani sulle altre ricompense in palio con il completamento del raid.