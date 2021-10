Xbox: una catena giapponese smette di vendere le console, è "colpa" di Game Pass

Secondo quanto indicato da "マノロ Ruiz" su Twitter, la catena di negozio Geo ha deciso di interrompere la vendita delle console Xbox. La "colpa" è di Game Pass. Ecco tutti i dettagli.

マノロ Ruiz spiega che "la catena giapponese di negozi videoludici Geo ha interrotto la vendita di console Xbox. Ora, probabilmente gli unici due modi per ottenere una Xbox in Giappone sono la catena Yodobashi Camera o Amazon. Questo è causato da Game Pass, in quanto possedere una console Xbox non è più richiesto." L'uomo aggiunge che il suo commento non è frutto di console war, ma è solo frutto della volontà di "condividere una notizia curiosa che potrebbe essere rilevante."

Pur vero che la disponibilità di Game Pass rende una console Xbox non fondamentale per giocare ai titoli Xbox, visto che la maggior parte di questi sono disponibili anche su PC e cloud, è possibile che non sia l'unico motivo. Xbox Series X|S sta ottenendo risultati migliori di Xbox One in Giappone, ma parliamo di numeri minimi rispetto a PlayStation e di briciole rispetto a Switch. La scarsa richiesta/disponibilità di console potrebbe essere un altro fattore di questa scelta della catena Geo.

Vi segnaliamo infine che Xbox celebra i giocatori con disabilità attraverso aggiornamenti e iniziative.