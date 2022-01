Xbox: il controller del ventesimo anniversario contiene un tributo al Duke

Alcuni fan sono stati deliziati di scoprire che il controller del ventesimo anniversario di Xbox contiene un piccolo tributo al Duke, il primo controller della piattaforma. Si tratta oltretutto di un tributo davvero elaborato e simpatico, visto che non possibile scoprirlo senza utilizzare uno strumento particolare.

Sostanzialmente, illuminando la cover frontale della scatola del controller con la luce di una lampada UV, sotto all'immagine del controller moderno appare quella del Duke. Naturalmente per riuscire a vederlo dovete rendere buio l'ambiente dove vi trovate. Nel video sottostante potete vedere la sorpresa in tutta la sua simpatia.

Per chi non lo sapesse, il Duke è stato il controller della prima Xbox, almeno per qualche mese, prima di venire sostituito per via delle dimensioni fin troppo generose che davano problemi d'impugnatura a chi aveva le mani troppo piccole. Nonostante la cattiva reputazione iniziale, con il tempo il Duke si è conquistato lo stato di oggetto di culto, amatissimo dagli utenti Xbox di tutto il mondo. Alla sua storia abbiamo dedicato anche uno speciale, proprio in occasione del ventesimo anniversario.

La sorpresa sulla scatola del nuovo controller è mirata a fare felici i fan di vecchia data, rendendo a suo modo unico il controller celebrativo.