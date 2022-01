The Boys 3: data di uscita e teaser trailer della nuova stagione su Amazon Prime Video

The Boys 3 ha finalmente una data di uscita, insieme a un nuovo trailer di presentazione che mostra qualcosa di più sugli sviluppi degli eventi che verranno raccontati all'interno della nuova stagione della serie TV di Amazon Prime Video.

The Boys 3 inizierà ad essere disponibile il 3 giugno 2022 con i primi tre episodi rilasciati tutti insieme nello stesso giorno, con un nuovo episodio che verrà messo a disposizione su Amazon Prime Video a cadenza settimanale ogni venerdì da tale data e fino all'8 luglio, dunque ci sarà da aspettare fino alla primavera/estate per poter vedere la serie completa.

Dopo la prima immagine della Contessa Cremisi, nuovo personaggio interpretato da Laurie Holden, il nuovo teaser trailer è molto breve: nei pochi secondi di video vediamo Homelander e Starlight che posano di fronte ai fotografi, con il primo che sembra riuscire sempre più difficilmente a mantenere un aspetto sorridente e sereno in pubblico, probabilmente in seguito a qualche altro evento sconvolgente che lo vede protagonista all'interno della serie.

Basato sulla graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys è un adattamento in serie TV live action che ha raccolto subito grandi consensi e sta proseguendo con ottimo successo, dunque la terza stagione è particolarmente attesa da molti appassionati.

Non si tratta peraltro dell'unico progetto legato a The Boys in produzione presso Amazon Prime Video: la compagnia ha annunciato lo scorso dicembre lo spin-off The Boys: Diabolical, una serie animata di 8 episodi legata alla medesima opera di Ennis e Robertson, attesa sempre per il 2022, oltre a un altro spin-off che era previsto tempo fa ma di cui non abbiamo più avuto notizie.