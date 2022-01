Hogwarts Legacy arriva prima del previsto? Possibile periodo di uscita da un insider

Hogwarts Legacy torna al centro di voci di corridoio con un periodo di uscita più preciso riferito dall'insider AccountNGT, che si è rivelato affidabile nel recente passato, il quale sostiene che il nuovo gioco basato sull'universo di Harry Potter arriverà nel terzo trimestre, ovvero tra luglio e settembre 2022.

La previsione è piuttosto condivisibile, considerando che l'uscita nel 2022 sembra piuttosto probabile per Hogwarts Legacy, ma essendo un titolo di cui ancora non si è visto praticamente nulla sembrerebbe più probabile un lancio verso la fine dell'anno, con il periodo dell'autunno che resta sempre quello più ricercato dai publisher per le produzioni maggiori.



Quest'anno si preannuncia peraltro particolarmente ricco per quanto riguarda Warner Bros., visto che in programma ci sono anche Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League, ma non stupirebbe se qualcuno di questi titoli subisse un posticipo, visto anche l'andazzo del panorama videoludico in questo momento di crisi dato dalla riorganizzazione dei lavori con il distanziamento sociale.

In ogni caso, le previsioni di AccountNGT vengono prese in considerazione soprattutto dopo l'anticipazione perfetta dell'annuncio di Star Wars: Eclipse, con corrispondenza di titolo e artwork, dunque potrebbe essere una persona (sempre che si tratti di un singolo individuo) informata dei fatti.

Secondo la medesima fonte, nei prossimi mesi vedremo comunque una presentazione più completa di Hogwarts Legacy con elementi del gameplay: sembra che il trailer in arrivo sia destinato a mostrare, in particolare, le abilità specifiche dei personaggi, facendo dunque pensare a variazioni e personalizzazioni di questi sullo stile degli RPG.

Poco prima di Natale, il team Avalanche ci aveva rimandato al 2022 in una sorta di messaggio di auguri dedicato al gioco, facendo intendere novità in arrivo per quest'anno.