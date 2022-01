Dead Cells: The Queen and the Sea: il trailer di lancio animato punta alla simpatia

Dead Cells: The Queen and the Sea è ormai disponibile, come ci ricorda il trailer di lancio, che trovate in testa alla notizia. Dei contenuti del DLC non viene mostrato praticamente nulla, visto che si tratta di filmato d'animazione.

Comunque sia, guardandolo si possono vedere quelle che sono le novità principali di The Queen and the Sea, anche se raccontate in modo molto buffo: due nuovi biomi, una nave e il faro, alcune nuove armi e un nuovo boss, che si trova sulla cima del faro. Si tratta di due livelli finali, nel senso che vanno a sovrapporsi a quelli conclusivi del gioco base, e danno accesso a un nuovo finale. Capirete quindi che sono abbastanza difficili, anche se non impossibili.

Dead Cells: The Queen and the Sea è acquistabile singolarmente per 4,99€, oppure come parte del bundle speciale Dead Cells: Road to the Sea Bundle (almeno su Steam), che comprende anche il gioco base e gli altri due DLC, il tutto per un prezzo scontatissimo.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Dead Cells: The Queen and the Sea, in cui abbiamo scritto:

La conclusione è che Dead Cells: The Queen and the Sea vale sicuramente i pochi soldi che costa. I due nuovi livelli sono ben realizzati, per quanto non particolarmente originali rispetto ai canoni della serie, e lo scontro con il nuovo boss è abbastanza elaborato. Certo, come sottolineato nell'articolo ci troviamo di fronte a un DLC che mostra una certa stanchezza creativa, ma siamo ancora sul tollerabile. Quindi, se non potete vivere senza Dead Cells, vi consigliamo sicuramente di provarlo.