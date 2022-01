Leggende Pokémon: Arceus, accessori Nintendo Switch dedicati compaiono sullo store UK

Leggende Pokémon: Arceus avrà una linea di accessori dedicati per Nintendo Switch, in base a quanto emerso già sullo Store UK di My Nintendo, ma che arriveranno probabilmente anche nelle altre sezioni del negozio ufficiale, visto il richiamo del titolo.

Si tratta di una serie di oggetti e periferiche a tema Leggende Pokémon: Arceus, che dovrebbero essere messe a disposizione ufficialmente dalla data di uscita ufficiale del gioco, ovvero il 28 gennaio 2022, in base a quanto riportato anche dallo store britannico che mostra già gli oggetti in questione.

Leggend Pokémon: Arceus, i nuovi accessori a tema

Al momento, tra gli accessori a tema possiamo vedere una custodia Deluxe Travel Case per Nintendo Switch (a 23 sterline, ovvero circa 27 euro) e uno zainetto porta console a tracolla (a 25 sterline, circa 30 euro), entrambi caratterizzati da un bel disegno di Arceus e varie caratterizzazioni grafiche in stile nipponico che riprendono l'atmosfera di Hisui, la nuova ambientazione ispirata al Giappone feudale del capitolo di Pokémon in arrivo.

Per quanto riguarda le periferiche c'è invece lo Split Pad Pro Controller di Hori che era già stato presentato a inizio dicembre, ovvero una versione alternativa dei controller Joy-Con con impugnatura più ampia e modellata in modo da favorire l'ergonomia e, anche in questo caso, varie illustrazioni tratte da Leggende Pokémon: Arceus, il tutto a 55 sterline, ovvero circa 65 euro.

Per quanto riguarda il gioco, proprio stamattina abbiamo visto un nuovo trailer in giapponese con combattimenti, esplorazione e catture, dopo un nuovo spot pubblicitario italiano.