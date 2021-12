Leggende Pokémon: Arceus, ecco lo Split Pad Pro di Hori per Nintendo Switch

In vista dell'arrivo nei negozi di Leggende Pokémon: Arceus, Hori ha annunciato un nuovo Split Pad Pro per Nintendo Switch a tema con il nuovo atteso gioco di Game Freak.

Come potrete vedere nelle immagini qui sotto, lo Split Pad Pro di Hori a tema Leggende Pokémon: Arceus presenta motivi e colorazioni che ricordano molto il gioco. Nel pad di destra è raffigurato Arceus, il leggendario di copertina che avrà sicuramente un ruolo di primo piano nelle vicende del gioco.

Così come i precedenti modelli di Split Pad Pro anche questa variante è pensata per tutti gli utenti che prediligono giocare in portatilità. Si tratta di un pad in due parti che vanno fondamentalmente a sostituire i classici Joy-Con, ma caratterizzato da dimensioni maggiori e linee più ergonomiche, perfette dunque per chi ha delle mani grandi. Inoltre, presentano pulsanti e levette analogiche più grandi, due grilletti posteriori programmabili e la modalità Turbo. Tuttavia, il controller non supporta i motion control, l'HD Rumble e la funzione NFC.

Il nuovo Split Pad Pro di Hori sarà disponibile al prezzo di 60 dollari a partire dal 28 gennaio 2022, ovvero in concomitanza con il lancio di Leggende Pokémon: Arceus. Al momento il prodotto non è ancora preordinabile da Amazon.it, ma considerando che tutte le altre varianti sono arrivate in precedenza anche in Italia, si tratta solo di una questione di tempo.

Nel frattempo, oggi è arrivato l'update 1.1.2 di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.