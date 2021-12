Monster Boy and the Cursed Kingdom su PS5 disponibile con upgrade gratuito

Monster Boy and the Cursed Kingdom è disponibile a partire da oggi anche nella versione PS5, con upgrade gratuito per chi possiede già il gioco su PS4 ed è passato alla nuova console Sony.

Molto più venduto su Nintendo Switch che sulle altre piattaforme, Monster Boy and the Cursed Kingdom potrà contare su di una serie di migliorie tecniche su PlayStation 5, nello specifico una grafica portata a 4K e 120 fps e il supporto per il controller DualSense.

Nella recensione di Monster Boy and the Cursed Kingdom il nostro Christian Colli ha scritto che "il titolo Game Atelier è un gioiellino che dà lezioni di level design ai tripla A più blasonati con una fedeltà e un rispetto per l'opera originale di Nishizawa che non deforma ma anzi arricchisce il franchise, proiettandolo nel presente senza dimenticare la tradizione."

Gli sviluppatori stanno lavorando al momento anche a una versione Xbox Series X|S del gioco, che immaginiamo vanterà le stesse caratteristiche che gli utenti PS5 potranno apprezzare a partire da oggi.

"Monster Boy e il Regno maledetto prende in prestito il meglio di questa epica serie per offrire un'avventura nuova e moderna arricchita da un'esperienza di gioco divertente, una colonna sonora memorabile e spettacolari animazioni disegnate a mano", si legge nella sinossi ufficiale.