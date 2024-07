Xbox Game Pass Ultimate, l'abbonamento da 3 mesi è in sconto su Instant Gaming

Xbox Game Pass Ultimate: accedi ad un mondo di titoli

Tantissimi sono i vantaggi garantiti dall'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, che può essere attivato rispettivamente su Xbox Series X, Series S e PC. Con l'abbonamento avrete accesso a migliaia di titoli per tutti i gusti e che coprono ogni genere, così da venire incontro alle preferenze del singolo giocatore.

Oltre a questo potrete giocare fin da subito ai nuovi titoli Xbox Game Studios (e non solo) il giorno del lancio, come Age of Mythology: Retold, Call of Duty: Black Ops 6, Frostpunk 2, Ara: Hirstory Untold e tanti altri ancora. I vantaggi non finiscono qui, dal momento che Xbox Game Pass Ultimate consente di avere accesso a una raccolta dei titoli più apprezzati di EA con EA Play, come EA SPORTS FC 24, It Takes Two e tanti altri.