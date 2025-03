Xbox Game Pass Ultimate è in sconto a un ottimo prezzo su Instant Gaming, per godersi i giochi primaverili

Con la primavera che avanza, sempre più videogiochi saranno pubblicati su PC e console e questo significa che sempre più titoli arriveranno su Xbox Game Pass Ultimate . Per potersi assicurare l'accesso a tanti titoli a basso prezzo, la cosa migliore è sfruttare le promozioni di Instant Gaming per un mese di Xbox Game Pass Ultimate a 12€ circa, invece di 18€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo che vedete qui sopra e che vi abbiamo indicato nel testo calcola già l'IVA. Precisiamo anche che è un codice europeo, quindi se avete un account di un'altra regione del mondo, il codice non funzionerà. L'abbonamento da 1 mese è quello con lo sconto migliore , quindi se vi servono più mesi potete semplicemente acquistare più codici.

A cosa serve Xbox Game Pass Ultimate

Gli abbonati di Xbox Game Pass Ultimate possono accedere a questi vantaggi:

Accesso al catalogo completo di giochi su PC e su Xbox

Accesso a nuovi giochi pubblicati al D1

Gioco online su console

Sconti esclusivi

Accesso al servizio in abbonamento EA Play

Accesso al cloud gaming (Xbox Cloud Gaming e una lista selezionata di giochi tramite GeForce Now Ultimate)

Game Pass è compatibile con Xbox, computer, tablet, mobile e anche alcuni televisori

Se volete sapere come ottenere il codice tramite Instant Gaming, è molto semplice. Il primo passo è andare sulla pagina del negozio che vi abbiamo indicato e comprare l'abbonamento (uno o più mesi). Per ogni mese acquistato ricevere in pochi attimi un codice alfanumerico. A quel punto dovete accedere all'account Xbox (anche su PC) e usare la funzione di riscatto dei codici per attivare immediatamente l'abbonamento.