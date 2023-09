Xbox: un gioco di strategia non annunciato sarebbe stato cancellato, per Jez Corden

Parliamo del gioco noto con il nome in codice "Chinook" , che secondo un vecchio leak di Corden stesso era un "gioco di strategia acessibile per Xbox e PC". Non si sa altro su questo gioco e oramai pare chiaro che non avremo assolutamente null'altro da scoprire, visto che pare sia stato cancellato.

Gli strategici di Microsoft per PC e Xbox

Negli ultimi anni Microsoft si è data da fare per riportare in auge gli strategici, ad esempio lavorando alacremente sulla saga di Age of Empires. In generale, inoltre, Xbox ha sempre più puntato sul genere e ha spesso incluso i giochi più importanti su PC Game Pass (e su Xbox Game Pass, quando erano disponibili anche per console).

Ricordiamo inoltre che Microsoft sta lavorando ad Ara: History Untold, precisamente un gioco di strategia 4X simile a Civilizations. Lo abbiamo visto di recente, eccone il trailer.