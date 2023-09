Marvel's Spider-Man 2 per PS5: la prenotazione Amazon Italia è al minimo storico grazie a uno sconto

Continua a essere disponibile la promozione per la prenotazione di Marvel's Spider-Man 2 per PS5 su Amazon Italia. Il preorder costa ora 69.98€, con un sconto del 14% rispetto al prezzo normale. La data di uscita è il 20 ottobre 2023. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la prenotazione di Marvel's Spider-Man 2: non crediamo che Sony proporrà uno sconto ulteriore e, inoltre, non sappiamo fino a quando manterrà attivo questo prezzo. È quindi meglio fare ora la prenotazione, che ricordiamo è gratuita e può essere cancellata in qualsiasi momento. Nel fortuito caso nel quale vi sia un ulteriore sconto, questo verrà applicato in automatico al vostro preorder. Voi pagherete il prezzo più basso apparso sulla pagina Amazon tra il momento della prenotazione e il momento della spedizione, in quanto si tratta di una prenotazione a prezzo minimo garantito.

Marvel's Spider-Man 2 prosegue le avventure di Peter Parker e Miles Morales, i due Uomo-Ragno di New York nell'universo di Insomniac Games. Avranno nuovi poteri e Peter sarà anche influenzato dal simbionte. Potremo passare da uno all'altro liberamente durante l'esplorazione, mentre nelle sezioni di trama sarà il gioco a decidere chi utilizzeremo. Il preordine include anche come bonus un costume aracno-cavaliere per Peter con 3 varianti di colore aggiuntive, un gadget Ragnatela traente e 3 punti abilità.