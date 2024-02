Xbox multipiattaforma e altri rumor: il giornalista Jez Corden cerca di fare chiarezza

Non si parla altro che di Xbox in queste ultime ore e della potenziale decisione di rendere varie esclusive multipiattaforma. Ci sono tante voci in circolazione e molteplici considerazioni sulla situazione della compagnia di Redmond (o perlomeno sulla divisione videoludica). Ora, Jez Corden - noto giornalista e insider che spesso condivide dettagli sul mondo Xbox - ha detto la propria facendo un po' di chiarezza.

Prima di tutto, Corden afferma che Xbox non intende abbandonare l'hardware. Inoltre, segnala come Satya Nadella aveva affermato che il numero di utenti Xbox su console era "da record", il che lascia intendere che i risultati di Xbox nell'ultimo periodo non sono negativi. Questo però non risponde direttamente alle affermazioni secondo le quali il numero di console venduto è inferiore alle aspettative.

Corden aggiunge poi che sì, alcuni giochi diventeranno multipiattaforma sulla base di quanto ha sentito, sebbene non precisi di quali si tratti.

Corden aggiunge anche che nessun portavoce di Xbox terrà un'intervista alla CNBC quest'oggi, al contrario di quanto riportano altri rumor.

Ovviamente anche in questo caso sono rumor, non informazioni ufficiali. Corden rimane comunque un giornalista che ha più volte condiviso dettagli corretti sull'operato di Microsoft, quindi possiamo considerarlo più credibile di altri leak.