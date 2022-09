Xbox Series S: bundle con FIFA 23 a un prezzo eccezionale

Microsoft ha lanciato un bundle tra Xbox Series S e FIFA 23, venduto a un prezzo davvero eccezionale: 268€. Insomma, invece di aumentare di prezzo, pare che l'Xbox Series economica diventi sempre più conveniente, anche grazie a simili offerte.

Pagina del bundle tra Xbox Series S e FIFA 23.

Xbox Series S è la console next-gen più economica

L'offerta è molto chiara: chiunque acquisterà la console (una per cliente), riceverà una copia digitale di FIFA 23, com'è naturale che sia visto che Xbox Series S non ha un lettore ottico. "La tua copia di FIFA 23 sarà disponibile sulla tua console Xbox da venerdì 30 Settembre alle ore 00:01 CET."

Per il resto l'offerta non presenta altre sorprese. La pagina del bundle ci ricorda che Microsoft ha attivo un programma di permuta, che consente di dare indietro laptop, tablet, telefono o console per avere del credito da spendere sullo store di Microsoft, anche per il succitato bundle. Inoltre viene ricordato che ci si può abbonare a Xbox Game Pass Ultimate spendendo un solo euro per il primo mese, ottenendo l'accesso a centinaia di giochi.