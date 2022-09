Classifiche inglesi: l'edizione fisica di Stray ha debuttato in terza posizione, primo Splatoon 3

Stray per PS5 ha debuttato in terza posizione nelle classifiche inglesi di questa settimana, posizionandosi subito sotto a Mario Kart 8 Deluxe, in seconda posizione, e a Splatoon 3, in prima. Considerando che l'edizione digitale del gioco di Annapurna è disponibile già da mesi (è stato lanciato a luglio 2022) e che è giocabile anche dagli abbonati a PlayStation Plus Extra, si tratta di un ottimo risultato.

L'unica altra novità della settimana, The DioField Chronicle, ha debuttato in diciassettesima posizione. Splatoon 3 è primo per la terza settimana consecutiva, pur avendo venduto il 44% di copie in meno rispetto alla settimana scorsa. Come visibile, sono presenti in classifica anche giochi di vecchissima data, come Mario Kart 8 Deluxe (-2% rispetto alla scorsa settimana), Grand Theft Auto 5 (+21%) e Minecraft: Switch Edition, che continuano a macinare copie.

Bene anche Lego Star Wars: La saga degli Skywalker, che ha venduto il 43% di copie in più rispetto alla settimana passata, passando dalla diciottesima alla decima posizione.