Cyberpunk 2077: sviluppatore anziano ha affermato che è "fottutamente bello" essere tornati

Paweł Sasko, uno degli sviluppatori anziani di Cyberpunk 2077, non è riuscito a nascondere la sua felicità per la resurrezione del gioco tra il pubblico, che tra gli ultimi aggiornamenti e la serie Netflix Cyberpunk: Edgerunners sta vivendo una periodo particolarmente florido, ed è arrivato ad affermare che è "fottutamente bello" essere tornati, ossia aver recuperato terreno dopo il disastroso lancio del gioco a fine 2020.

Sasko ne ha parlato sul suo canale Twitch personale, raccontando delle difficoltà causate dal lancio del gioco:

"È difficile esprimersi, quando hai investito così tante emozioni e lavoro in qualcosa. E voi sapete che per alcuni di noi sono stati sei, sette, otto anni e più, soprattutto per quelli che c'erano sin dall'inizio. Quindi avere questo momento, in cui la gente apprezza ciò che abbiamo fatto, sembra quasi irreale. Finalmente le persone lo stanno apprezzando."

Sasko ha poi proseguito rievocando il terribile lancio di Cyberpunk 2077: "Dopo il lancio, non riuscivo a crederci (mi ci è voluto un po' di tempo), e ricordo che la mia dolce ragazza mi vedeva completamente distrutto. Ma è bello essere tornati. È fottutamente bello essere tornati. Mi si spezzò davvero il cuore."

Insomma, il record di giocatori degli ultimi giorni sta facendo bene al morale degli sviluppatori di CD Projekt Red, che hanno pagato fin troppo per gli errori dei dirigenti.