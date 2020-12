Xbox Series S disponibile su MediaWorld, anche in bundle con due controller

Xbox Series S è tornata disponibile per l'acquisto sul sito di MediaWorld, sia da sola che in bundle con un controller aggiuntivo. Vale ovviamente la solita regola: se la volete, fate in fretta prima che finisca.

Xbox Series S su MediaWorld a 299,99 euro

Xbox Series S più secondo controller bianco su MediaWorld a 346,99 euro

Xbox Series S più secondo controller blu su MediaWorld a 346,99 euro

Xbox Series S più secondo controller nero su MediaWorld a 346,99 euro

Ieri le Xbox Series X su MediaWorld sono durate pochi minuti. In realtà anche oggi erano di nuovo disponibili ma sono terminate mentre ancora scrivevamo la notizia.

Xbox Series S è la console next-gen economica di Microsoft, priva di lettore disco e dotata di una GPU che punta al gaming a 1080p e 1440p a 60 frame al secondo, ma anche al supporto di effetti sofisticati come il ray tracing.